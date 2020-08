4,8 millioner nye Norwegian-aksjer

Norwegian børsmelder at selskapet har blitt enig om å konvertere en leasinggjeld på 2,1 millioner dollar til drøyt 4,8 millioner nye aksjer. Konverteringsprisen er på 4,25 kroner.

De nye aksjene skal rulles ut i tre omganger frem mot jul.

Den nye aksjetotalen i Norwegian vil være på 3,63 milliarder aksjer. Stadig rulles det ut meldinger fra Norwegian om at mer gjeld gjøres om til egenkapital. Det var strategien som ble vedtatt under generalforsamling i våres for å redde selskapet fra konkurs.

Norwegian-aksjen er onsdag morgen ned 0,77 prosent til 1,29 kroner. Den har falt 96,57 prosent på Oslo Børs etter nyttår.