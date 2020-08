SpaceX hentet 1,9 milliarder dollar

Elon Musks SpaceX har hentet 1,9 milliarder dollar i en ny finansiering, viser en forskriftsinnlevering. Det melder Reuters tirsdag. Med en kronekurs på 8,84 mot dollar, vil det gi en samlet sum på 16,8 milliarder kroner.

Dette vil i så fall være den største enkeltinnsamlingen til nå gjort av SpaceX. Ifølge Bloomberg vil det gjøre at romfartselskapet har en verdi på 46 milliarder dollar etter transaksjonen. Det var Bloomberg som første gang skrev om finansieringsrunden for en uke siden.

Skal tilby bredbånd og turer til romstasjonen

Finansieringen kommer samtidig som SpaceX bygger ut selskapets Starlink-satellittkonstellasjon, for å tilby kommersielt bredbånd innen slutten av 2020. SpaceX har for tiden litt over 600 satellitter i bane rundt jorden.

Helt i starten av august var det mye snakk om SpaceX, da deres Crew Dragon-kapsel fullførte sitt første to-måneders oppdrag med astronauter for NASA. Planen er å starte med rutinemessige oppdrag til den internasjonale romstasjonen i slutten av oktober.