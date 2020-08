76 prosent færre passasjerer på Gardermoen

Avinors statistikk for antall passasjerer ved norske flyplasser for uke 34 er klar. Ved Gardermoen var det en nedgang på 76 prosent mot samme uke i 2019 (143.097 mot 596.120). I Bergen og Trondheim var det et fall på 69 og 67 prosent, mens det var 71 prosent færre passasjerer ved Sola.

Luftfartsbransjen er hardt rammet av coronaviruset, og restriksjoner mot viruset. Det er strenge regler for karantene ved reise utenlands, og regjeringen anbefaler ikke å reise over grensene.