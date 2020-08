Milliardtap for SAS - har signert ny kredittfasilitet

SAS leverte et negativt resultat etter skatt på 2,3 milliarder svenske kroner i 3. kvartal etter at coronapandemien har satt det meste av flytrafikken på bakken. 3,2 milliarder svenske kroner lekket ut av selskapet, før det fikk ferske kroner i kassen i form av nye kriselån på til sammen 5,2 milliarder.

Inntektene raste samtidig fra 13,4 milliarder svenske kroner fra mai til juli i fjor til 2,5 milliarder svenske kroner i år. Det er en nedgang på hele 81,3 prosent.

Antall passasjerer har også hatt en markant nedgang på 85,6 prosent.



Resultatet etter skatt kom inn på minus 2,3 milliarder, mot et positivt resultat på 1,1 milliarder i samme periode i fjor. Det justerte resultatet før skatter og engangsposter endte på minus 784 millioner, mot fjorårets positive resultat på nærmere 1,5 milliarder.

«Til tross for våre umiddelbare tiltak for å redusere kostnadene, så kompenserte ikke kuttene på 67 prosent for inntektsfallet. Resultatet ble samtidig positivt påvirket med 840 millioner kroner i form av styrking av den svenske kronen mot amerikanske dollar. I tråd med andre flyselskaper har vi skrevet ned verdien av flåten med 1.040 millioner svenske kroner», uttaler Rickard Gustafson, konserndirektør i SAS, i en pressemelding.

Kontantbeholdningen endte på 6,24 milliarder kroner svenske kroner etter påfyll av kriselån, som er to milliarder mer enn det flyselskapet hadde i mai. SAS opplyser også at de i løpet av kvartalet har signert en ny kredittfasilitet tilsvarende 3,3 milliarder svenske kroner.

Hele kvartalsrapporten kan du lese her.