Finnair frigjør en milliard i cash – selger nytt fly og leier det tilbake

Finnair har sluttført en salgs- og tilbakeleieavtale med Nomura Babcock & Brown Co. (NBB) for et av sine Airbus A350-fly, opplyser selskapet.

Flyet ble levert til Finnair i februar i år.

Nå selges det til NBB, og leies tilbake for en 12-årsperiode.

Avtalen med NBB inneholder også opsjoner for forlengelse.

Ifølge Finnair har ikke avtalen noen større innvirkning på selskapets driftsresultat inneværende kvartal, men selskapet melder om en umiddelbar, positiv kontanteffekt på i overkant av 100 millioner euro.

Det tilsvarer drøyt 1,06 milliarder kroner.

Nylig har Finnair også hentet 501 millioner euro i en overtegnet fortrinnsrettsemisjon, og selskapet har dessuten mottatt stats- og bankgarantier for et lån på 600 millioner euro, ifølge Reuters.

Finnair legger til at selskapet har bestilt tilsammen 19 nye eksemplarer av Airbus A350-900 XWB, og at 15 av disse er levert til nå.