– Det beste flyselskapet

Flyselskapene er igjen på vei oppover på børsene verden rundt. American Airlines kunngjorde i starten av uken at de ville begynne med et nytt desinfeksjonsmiddel som er blitt godkjent av EPA (Environmental Protection Agency), mens Delta har sagt at de vil starte opp med 50 internasjonale flyvninger i vinter.

Likevel unngår konsernsjefen hos Strategic Wealth Partners, Mark Tepper, flyaksjer enn så lenge.

– Jeg eier ingen flyselskaper akkurat nå. Helt ærlig, har jeg ikke magen til å handle de aksjene dag inn og dag ut, sier Tepper til CNBCs «Trading Nation».

Følg med på trafikktallene

Likevel følger Tepper nøye med på trafikktallene. I juli var antall reisende som passerte gjennom et sjekkpunkt på flyplassene i USA 74 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Tepper mener at når passasjernedgangen blir under 25 prosent på årsbasis, kan man anse markedet som «normalisert».

– Favorittflyselskapet mitt, som jeg ville ha kjøpt når ting normaliseres, er Delta. De er bare de beste! Beste lederteam, beste vedlikeholdsteam. Og deres samarbeid med American Express er gullstandarden for fordelsprogrammer. Den slipper bokstavelig talt penger rett på bunnlinjen, sier Tepper.

Ifølge CNBC er Delta opp 70 prosent siden bunnen i mai, men er fortsatt 52 prosent under årsbeste som var i januar.