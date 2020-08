90 prosent lavere inntjening – reddes av statsstøtte

Avinor legger frem sine regnskap etter første halvår, og slår opplagt fast at resultatet er blitt kraftig påvirket av pandemien og at statens tilskudd må til for å sikre videre drift.

Selskapet fikk 89,2 millioner kroner i trafikkinntekter i andre kvartal 2020. Sammenlignet med 766,8 millioner kroner samme periode i 2019, blir det som en dråpe i havet.

Regjeringen la imidlertid frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 12. mai og der ble det foreslått å bevilge et tilskudd til Avinor på inntil 4.270 millioner kroner i 2020.

Første del av tilskuddet ble utbetalt i juni og utgjorde 2.100 millioner kroner og er regnskapsført som andre driftsinntekter i perioden.

Det gjør at rapporterte driftsinntekter for andre kvartal totalt endte på 2.612 millioner kroner, mot 3.011 i fjor.

– Tilskuddet fra eier er et helt avgjørende bidrag for å opprettholde det finansielle grunnlaget for Avinors virksomhet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i børsmeldingen.

Drastisk redusert trafikk

Flytrafikken målt i antall passasjerer i første halvår 2020 ble redusert med 55,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2019. I andre kvartal isolert var nedgangen på 85,4 prosent.

– Hovedfokus for Avinor nå er å ivareta sikker og stabil drift samt beredskap under coronapandemien, samt innføre smittevernstiltak som gjør reisene over våre flyplasser trygge, understreker Falk-Petersen i børsmeldingen.

– Målet er et lønnsomt Avinor etter at coronapandemiens virkninger er over, slik at vi kan fortsette å levere sikker og stabil drift og sørge for et godt lufthavntilbud i hele landet.

I kvartalsrapporten opplyses det at 509 ansatte er permittert helt eller delvis ved utgangen av andre kvartal 2020.

Reduserte investeringer og nye oppdrag

I år er investeringene redusert med 1 milliard kroner sammenlignet med den opprinnelige planen. Avinor vil likevel gå videre med å utvide terminalen i Tromsø, bygge helikopterterminaler i Kristiansund og Hammerfest, forlenge rullebane i Kirkenes og gå inn i forprosjektfasen av prosjektet i Bodø.

Selskapet skal også fullføre utbyggingen av non-Schengen-området på Oslo lufthavn, men etter en redusert modell. Det er også meldt om ønske om ny lufthavn i Mo i Rana fra Samferdselsdepartementet, som Avinor vil ta seg av.