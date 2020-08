Norwegian tapte 1,5 milliarder kroner i andre kvartal

Første halvår 2020 har mildt sagt vært utfordrende for Norwegian. Antall passasjerer har falt med 71 prosent, 8.000 ansatte er permitterte eller sagt opp, og 140 fly har blitt satt på bakken.

Kun syv til åtte fly var i andre kvartal operasjonelle grunnet reiserestriksjoner og lavere etterspørsel.

Flyselskapet endte i perioden opp med et resultat før skatt på minus 1,5 milliarder kroner, noe som imidlertid er mer enn en halvering fra Norwegians underskudd i første kvartal på 3,3 milliarder. Samlet er tapet i første halvår på 4,8 milliarder kroner.

– Ved inngangen av 2020 forventet vi et positivt resultat og den beste sommeren noensinne takket være vellykkede kostnadsbesparende initiativer og mer effektiv drift. Så ble vi truffet av Covid-19, og etterspørselen etter billetter stoppet bokstavelig talt helt opp over natten som følge av myndighetspålagte reiserestriksjoner og reiseråd over hele verden, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i en kommentar.

Trenger kapital

Flyselskapet har under coronapandemien konvertert gjeld og fått tilgang til statsgaranterte lån på tre milliarder kroner. Norwegian har også innført en rekke kostnadsreduserende tiltak, men påpeker i rapporten at det fortsatt er utfordrende tider fremover.

– De siste månedene har vi jobbet utrettelig for å sørge for at vi kommer ut av denne krisen som et sterkere selskap, godt posisjonert for fremtidig konkurranse. Kreditorer, obligasjonseiere og aksjeeiere har gitt oss støtte og tillit for veien videre, sier Schram.

Norwegian anslår at det i løpet av første kvartal vil være et behov for ytterligere arbeidskapital om flyselskapet skal oppfylle sine forpliktelser.

– Vi ser at våre nærmeste konkurrenter mottar betydelig likviditetsstøtte fra sine myndigheter fordi luftfart utgjør kritisk infrastruktur. Vi er takknemlige for lånegarantien fra den norske regjeringen som vi jobbet hardt for å tilfredsstille kravene til. Likevel er det ikke nok til å få oss gjennom krisen slik markedsforholdene er nå, påpeker Norwegian-sjefen.

Norwegian Air Shuttle (Mill. kr) 2. kv./20 1. kv./20 Driftsinntekter 632,5 6.505,3 Driftsresultat -2.991,3 -2.084,1 Resultat før skatt -1.510 -3.281,7