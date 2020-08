– Jeg har vært helt klar på at vi trenger mer penger

Første halvår har vært ekstremt krevende for Norwegian, som har opplevd et passasjerfall på 71 prosent, 8.000 ansatte er permittert eller oppsagt, og 140 fly står på bakken.

Selskapet la frem tallene for 2. kvartal tidligere fredag og de viste et tap før skatt på 1,5 milliarder kroner. For første halvår er det samlede tapet på 4,8 milliarder kroner.

Under kvartalspresentasjonen var konsernsjef Jacob Schram helt klar på at selskapet trenger penger, ifølge TDN Direkt:

– Jeg har vært helt klar hele tiden på at vi trenger mer finansiering for å komme oss gjennom vinteren hvis covid-19 vedvarte, noe det har gjort.

På spørrerunden etter presentasjonen sier Geir Karlsen, finansdirektør i Norwegian, at de jobber med en finansieringsplan helt frem mot 2022.

– Vi må bygge en plan som tar oss inn i 2022. Det er veldig vanskelig å gjøre antagelser om aktiviteten i 2021, men vi vil prøve å bygge nok kapasitet likviditetsmessig til å ta oss inn i 2022, sier han.