United Airlines kutter forhatt tilleggsgebyr

United Airlines annonserte på søndag at de fjerner endringsgebyrene ved sine amerikanske flyvninger. Det gjør selskapet som et forsøk på å trekke tilbake kunder som forsvant med pandemien.

Det Chicago-baserte selskapet var blant flyselskapene som tidligere i år innførte midlertidige dispensasjoner for endringsgebyrer for å gi passasjerene mer fleksibilitet med sine reiseplaner gitt usikkerheten rundt pandemien. Og nå går de altså til skrittet å fjerne gebyrene permanent økonomi og premium-passasjerene sine. Standardgebyret for passasjerer som har villet gjøre endringer med billetten sin, har tidligere vært på 200 dollar på innenlandsreiser.

Konsernsjef for United Airlines sier i en videomelding til kundene sine, at det å bli kvitt gebyrer og avgifter er det kundene etterspør mest.

Sammen med United Airlines, kunne konkurrentene American Airlines og Delta Air Lines vise til rekordstore inntekter før pandemien stengte ned alt – mye på grunn av de ekstra tilleggsgebyrene.