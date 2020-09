Analytiker tror staten vil gi Norwegian en kald skulder

TØFFE TAK: For Norwegian, her ved finansdirektør Geir Karlsen og konsernsjef Jacob Schram.

Analytikeren senket kursmålet på Norwegian fra 1 krone til 20 øre, og gjentok salgsanbefaling fredag, ifølge nyhetsbyrået TDN Direkt.

SpareBank 1 Markets mener at verdsettelsen i selskapet gjenspeiler likviditetsrisikoen og høy belåning ettersom at aksjen handles med en selskapsverdi mot 2019-salg på 1,2 ganger, skriver TDN Direkt.

Lars-Daniel Westby tror det er lite sannsynlig at leasingselskapene er lystne på en ny runde med å hente likviditet i Norwegian. Han tror heller ikke at strategiske aksjonærer fristes til å redde Norwegian.

Selskapet omgjorde gjeld til egenkapital i våres som følge av coronaviruset. Norwegian er nå i dialog med norske myndigheter om potensiell ny støtte til flyselskapet. Selskapet trenger å hente mer penger og planlegger en ny, stor finansiering før jul.

Lars-Daniel Westby, analytiker, Sparebank 1 Markets Foto: Fotograf Ørnelund AS

Westby tror at dagens aksjonærer vil prøve å overtale staten til å hjelpe Norwegian, men han frykter en kald skulder.

«Vi forventer at denne prosessen vil bli en negativ trigger for selskapet og ser en lav sannsynlighet for at staten vil bidra med penger i en kapitalinnhenting», skriver Westby.

Flyselskapet gikk med et underskudd før skatt på 1,5 milliarder kroner i andre kvartal. Driftsinntektene falt fra 12,2 milliarder kroner til 632,5 millioner kroner.

– Vi har sagt at vi brenner et sted mellom 300 og 500 millioner kroner pr. måned, og vi ligger med dagens aktivitet i den øvre delen av dette anslaget, sa finansdirektør Geir Karlsen til Finansavisen nylig.

Norwegian Air Shuttle (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 632,5 12.181,8 Driftsresultat -2.991,3 622,8 Resultat før skatt -1.510 111,4