Nordnet spår en vanskelig høst for Norwegian

Under et intervju med Finansavisen etter kvartalspresentasjonen i forrige uke bekreftet finansdirektør Geir Karlsen at selskapet må ha en finansieringsplan på plass i løpet av høsten.

«Vi må bygge en plan som tar oss inn i 2022. Det er veldig vanskelig å gjøre antagelser om aktiviteten i 2021, men vi vil prøve å bygge nok kapasitet likviditetsmessig til å ta oss inn i 2022,» sa han da.

Kun dager senere bekreftet Karlsen på en DNB-konferanse at flyselskapet var i dialog med myndighetene for ytterligere krisehjelp.

«Når vi nå har gått i dialog med myndighetene, vil vi produsere et forslag til dem,» var Karlsens uttalelse.

Norske myndigheter har til nå ikke kommentert noe rundt Norwegians nye frieri.

– Norwegian har som alle andre flyselskaper slitt med enorme finansielle tap i lys av coronapandemien. Andrekvartalsrapporten konkluderte med at antallet passasjerer falt med 71 prosent fra i fjor, 8.000 ansatte er permitterte og det står 140 fly på bakken, minner Johannesen om.

– Kombinerer man dette med et finansielt tap på 5,4 milliarder kroner, er det innlysende at selskapet går en svært vanskelig høst i møte.