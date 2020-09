ROLIG: Det er ikke den mest hektiske tiden for luftfarten.

ROLIG: Det er ikke den mest hektiske tiden for luftfarten. Foto: NTB Scanpix

Avinors trafikktall for forrige uke (uke 36) viser at det var 89 prosent færre passasjerer til utlandet mot samme uke i fjor. For uke 35 og uke 34 var nedgangen på 88 og 85 prosent. I uke 32 og 32 var nedgangen til sammenligning på 82 og 81 prosent.

Totalt hadde Avinor 71 prosent færre passasjerer i uke 36, noe som er omtrent likt med tallene for de siste ukene. Nedgangen var størst på Gardermoen med 78 prosent.

Passasjerer innenlands gikk ned med 57 prosent, stabilt fra foregående uker.