Emirates har refundert milliardbeløp

Det Midtøsten-baserte flyselskapet Emirates er, som de fleste andre i luftfartsindustrien, hardt rammet av reiserestriksjoner og stengte landegrenser. Selskapet opplyser mandag at det totalt har utbetalt 1,4 milliarder dollar, tilsvarende 12,5 milliarder kroner, i refusjoner knyttet til avbestillinger som følge av viruspandemien, melder Reuters.

Flyselskapet med hovedbase i Dubai har siden mars utbetalt over 1,4 millioner refusjoner, og flyselskapet har fortsatt store deler av flåten godt parkert i hangarene.

Bare de to siste månedene har Emirates refundert mer enn 517 millioner dollar. Et lite plaster på såret er at myndighetene har sprøytet 2 milliarder dollar inn i selskapet så det skal overleve.