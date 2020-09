Mer lønnsomt med billige billetter enn fly på bakken

LOKKER KUNDENE TILBAKE: Et fly fra China Eastern Airlines Corps tar av fra Schiphol i Amsterdam - før pandemien.

LOKKER KUNDENE TILBAKE: Et fly fra China Eastern Airlines Corps tar av fra Schiphol i Amsterdam - før pandemien. Foto: Dreamstime

Anført av China Eastern Airlines Corps juni-tilbud om ubegrensede helgeturer til 31. desember for 3.322 yuan (485 dollar), kjemper innenlandske flyselskaper en hard kamp om å vinne tilbake passasjerenes gunst med sterkt rabatterte priser, skriver Reuters.

Prisoffensiven fra flyselskapene kommer samtidig med Kinas suksess med å redusere spredningen av coronaviruset, noe som har hjulpet forbrukerne med å få tilbake tilliten til å reise.

Mer kostnadseffektivt

Flyselskapene taper fortsatt penger, og analytikerne Reuters har snakket med sier markedet innen luftfart fortsatt er veldig skjørt og utsatt for tilbakeslag. Men strategien om billige flybilletter er likevel vesentlig mer kostnadseffektiv enn å ha fly stående på bakken.

Også i USA gjør flybransjen radikale grep. I forrige uke kasserte landets store flyselskaper endrings- og avbestillingsgebyr på ubestemt tid. Mens det var en manøver som kan ha provoserte forretningsreisende som har betalt litt ekstra for å ha fleksibilitet for mulige endringer, er det et trekk som tar til sikte på å gjenopplive innenlandsk etterspørsel, som i sommer var ned 73 prosent på årsbasis.

Kapasiteten tilbake på 90 prosent

I motsetning til USA og Europa, som fortsatt lider under høye smittetilfeller av coronaviruset, er passasjerkapasiteten i Kina tilbake på 90 prosent av hva det var før pandemien. Det er forventet at man er tilbake til normal kapasitet innen utgangen av 2020.

Selv om flyene stadig blir fullere er det fortsatt et stykke igjen til de kinesiske flyselskapene går med overskudd. I perioden april til mai fikk landets tre største flyselskaper et kombinert tap 1,8 milliarder dollar.