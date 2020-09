Ryanair kutter passasjermål

Ryanair kutter sitt årlige passasjermål med ytterligere 10 millioner – fra 60 millioner passasjerer til 50 millioner. Ryanair kuttet i juli passasjermålet til 60 millioner for regnskapsåret som varer til mars 2021, fra tidligere 80 millioner som selskapet hadde spådd i mai.

– Vi har guiding nå for rundt 50 millioner passasjerer for hele året til slutten av mars, sier konsernsjef Michael O'Leary til Reuters i et intervju onsdag.

– Jeg tror vinteren 2020 egentlig vil være en nedskrivning.