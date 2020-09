– Å fly er sikrere enn å gå på butikken

Jozsef Varadi, adm. direktør i lavprisselskapet Wizz Air gjestet CNBCs «Squawk Box Europe» onsdag og snakket varmt om lav smitterisiko på fly:

«Vi har ikke et eneste globalt tilfelle der noen har blitt smittet med coronaviruset ved å fly, så det å fly er en veldig trygg aktivitet. Det er mye tryggere enn å gå på butikken, eller å møte en venn», sier Varadi.

Varadi poengterer at selskapet har en svært ung flåte, der gjennomsnittsalderen på flyene er fem år. Det betyr, ifølge Wizz Air-sjefen, at luftfiltreringssystemet er «sammenlignbar med en intensivavdeling på et sykehus».

HEPA, eller partikkelfilter med høy effektivitet, benyttes i fly og er lik systemene som brukes på operasjonssaler og intensivavdelinger, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Mennesker i nærheten av hverandre på et fly kan uansett smitte hverandre, i likhet med det å eksempelvis være på teater eller ta buss, legger WHO til, melder CNBC.

Luftfiltersystemene til fly benytter 50 prosent luft fra utsiden og 50 prosent resirkulert, filtrert luft, ifølge International Air Transportation Association (IATA).

Wizz-air toppen er heller ingen tilhenger av de ulike tiltakene forskjellige myndigheter i ulike land innfører:

«Det er ingen to land av de 45 landene vi flyr til som iverksetter de samme tiltakene, så det er helt uforutsigbart og vanskelig å håndtere. Vi må hele tiden tilpasse standardene og justere tiltakene», sier han.

Varadi mener også at myndighetene burde innføre testing av de som ønsker å reise med fly fremfor å innføre reiseforbud eller karantene.