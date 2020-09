Norwegian vil få ned CO2-utslippet med 45 prosent innen ti år

Flyselskapet opplyser i en pressemelding at det har en ny klima- og miljøstrategi. Målet er å få ned CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030. Norwegian vil fjerne all ikke-gjennvinbar plast, og gjenvinne all engansplast. Målsettingen er en del av målet om nå 1,5-gradersmålet fra Paris-avtalen.

– I Norwegian tar vi vårt klimaansvar på alvor, og derfor må vi se fremover og iverksette en strategi som gir tydelige fordeler for klimaet og miljøet både i dag og fremover. Norwegian vil fortsette å ta en lederposisjon i bransjen på dette området, og disse endringene vil ikke bare komme klimaet og miljøet til gode, men også kundene våre og virksomheten vår. Lavkostmodellen er bærekraftmodellen fordi den muliggjør effektiv forvaltning av energi og ressurser, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.