Regjeringen vil forlenge lånegarantiene for luftfarten ut året

FORLENGER: Næringsminister Iselin Nybø (V) ønsker å forlenge garantiordningen for luftfart. Foto: NTB

Endringen må godkjennes av Eftas overvåkingsorgan Esa før den kan tre i kraft.

– Endringen vi foreslår nå, vil tilrettelegge for at ordningen kan være til hjelp for flere flyselskaper enn de som foreløpig har benyttet seg av den, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Så langt har Norwegian og Airwing benyttet seg av ordningen som regjeringen lanserte 19. mars. Ordningen lød på inntil seks milliarder kroner. Tre av dem var rettet mot Norwegian, mens 1,5 milliarder kroner var rettet mot SAS, og 1,5 milliarder mot Widerøe og andre flyselskaper.

– Situasjonen for luftfarten i dag er mer langvarig og alvorlig enn forventet da ordningen opprinnelig ble vedtatt i mars. Regjeringen vil bidra til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk svært krevende periode, sier Nybø.

Støtteordninger som tidligere har blitt gitt til luftfarten, innebærer blant annet avgiftsfritak, momskutt, kjøp av kapasitet og den nevnte lånegarantiordningen. Tiltakene varer i utgangspunktet til slutten av oktober.