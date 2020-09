Volocopter inngår samarbeid med logistikkkjempe

Det tyske lufttaxiselskapet Volocopter har inngått et samarbeid med logistikkonsernet DB Schenker om pakkelevering med droner. Samarbeidet blir sett på som en mulighet for å gi essensiell praktisk flyerfaring for Volocopter, før de setter lufttaxiene i tjeneste, skriver Reuters.

Volocopter har store planer om å begynne med lufttaxi når det blir mulig, holder på å utvikle batteridrevne fly. Men med lufttaxi fortsatt noen år unna, vil de sette sin VoloDrone i arbeid tidligere. Den fjernstyrte dronen kan løfte en last på opptil 200 kilo og har en rekkevidde på 40 kilometer, noe som gjør den ideell for jobber som å levere medisiner til et sykehus eller avlevere komponenter på en fabrikk.

Lufttaxi i 2022

– Logistikkmuligheten i det urbane markedet er like stor som passasjermarkedet, sier Volocopter-sjef Florian Reuter.

Mens Amazon og andre har mottatt amerikansk godkjenning for å teste droneleveranser til kunder, er Volocopter-Schenker-partnerskapet rettet mot bedriftsmarkedet.

Schenker er ivrige etter å prøve ut den nye samarbeidet etter å ha spyttet inn 87 millioner euro da Volocopter hentet penger i februar. Til sammen har Volocopter hentet 122 millioner euro i markedet.

Ifølge Reuters har Volocopter nettopp begynt å selge billetter for å fly på VoloCity-lufttaxien. – 300 euro for en 15-minutters tur. Likevel må nok publikum vente til det går i kommersiell drift. Full sertifisering fra European Union Aviation Safety Agency (EASA) forventes for VoloCity-lufttaxien mot slutten av 2022. VoloDrone er ventet å følge i 2023. Det vil også være mulig å søke tidligere om tillatelser til å fly VoloDrone fra sak-til-sak – en oppgave som enkelt skal kunne håndteres av Schenker-ansatte med grunnleggende opplæring i en simulator.