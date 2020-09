Airbus viser frem utslippsfrie hydrogenfly

HYDROGEN: Airbus ZEROe-flyene går på hydrogen. Her ved «blended-wing body»-varianten.

HYDROGEN: Airbus ZEROe-flyene går på hydrogen. Her ved «blended-wing body»-varianten. Foto: Airbus

Flyprodusenten Airbus avslørte mandag ettermiddag tre konseptmodeller av verdens første nullutslipps-fly, som etter planen skal i drift fra 2035.

Konseptflyene, som har fått navnet ZEROe, benytter hydrogen som primær drivstoffkilde, og Airbus hevder at de vil være de første klimanøytrale flyene uten utslipp.

«Jeg har stor tro på bruken av hydrogen, både som syntetisk drivstoff og som en primær energikilde for kommersiell luftfart», sier Guillaume Faury, adm. direktør i Airbus.

Tre konsepter

Airbus har i første omgang lansert tre ulike flytyper av ulik størrelse.

Det største flyet vil kunne frakte 120-200 passasjerer med en rekkevidde på 2.000 nautiske mil. Den minste varianten skal kunne frakte inntil 100 passasjerer og ha en rekkevidde på 1.000 nautiske mil. Airbus har også utviklet et helt nytt flydesign de kaller «blended-wing body», som er en mer kompakt flytype med kapasitet på inntil 200 passasjerer.

«Vi har som mål å sette flyene ut i kommersiell drift innen 2035», sier Faury, og påpeker at Airbus er helt avhengig av partnere og myndighetene i flere land for å bygge ut et økosystem innenfor hydrogen.

STØRST: Airbus ZEROe med en kapasitet på mellom 120-200 personer. Foto: Airbus