ANA Holdings vurderer emisjon på 18 milliarder, ifølge japansk avis

Flyselskapet ANA Holdings, Japans største, vurderer å hente 200 milliarder yen gjennom en emisjon, melder Reuters og siterer avisen Nikkei.

Det tilsvarer 18,2 milliarder kroner.

Selskapet selv, som eier All Nippon Airways, avviser imidlertid at det er i ferd med å gjøre en emisjon. En ANA-talsperson sier til nyhetsbyrået at ingenting er besluttet, og at nyheten om at selskapet vurderer kapitalforhøyelse ikke er riktig.

I kvartalsperioden april til juni tapte ANA 159 milliarder yen, rundt 14,5 milliarder kroner.

Selskapet har tidligere varslet at det ikke venter noen fullstendig opphenting i etterspørselen på internasjonale ruter før i 2023, ifølge nyhetsbyrået.

I august hadde All Nippon Airways 96 prosent færre passasjerer enn i samme måned i fjor.

Tidligere i år hentet ANA Holdings rundt 1.000 milliarder yen i ny kapital fra banker, som skulle gå til betaling av leasingavtaler og renter på lån gjennom coronakrisen.