Analytiker mener det er en gåte at SAS stiger

SAS steg tidligere fredag hele 6,4 prosent til 4,86 kroner på børsen i Danmark. Ved 13.30-tiden er aksjen opp 1,01 prosent til 4,61 kroner. På Oslo Børs stiger SAS 3,88 prosent til 7,22 kroner.

Samtidig faller aksjene til andre flyselskap som Norwegian, IAG, Lufthansa og Ryanair markant. Trolig er det de store utfordringene med coronaviruset som er årsaken til nedturen.

– Det er en gåte for meg hvem som prøver å posisjonere seg i SAS-aksjen og hva de forsøker å posisjonere seg for. Det kommer så mange nye aksjer, og aksjen kommer til å leve et liv under 1 (dansk) krone når kapitalutvidelsen er gjennomført, sier Jacob Pedersen ifølge Ritzau Finans.

Som et ledd i rekapitaliseringen av selskapet, skal SAS gjøre en rettet emisjon på 6 milliarder svenske kroner mot den svenske og danske stat. Dermed vil dagens aksjonærer bli kraftig vannet ut. Det kommer også en rettet emisjon på 2 milliarder svenske kroner i form av stamaksjer til hovedaksjonærene og en fortrinnsrettsemisjon på drøyt 4 milliarder svenske kroner i form av stamaksjer.

I tillegg vil selskapet gjennomføre en såkalt tilleggsemisjon til eierne av selskapets 1,5-milliarders evigvarende obligasjonsgjeld med flytende rente, og en tilsvarende emisjon rettet mot eierne av obligasjoner.

– De investorene som sitter på SAS-aksjer har verdier som stort sett er verdt null kroner i dag, sier Pedersen.

Han mener Norwegians store kursfall (ned nesten 98 prosent på Oslo Børs i år), kan være en positiv faktor for SAS.

– Er det noe som er positivt for SAS, kan det være at Norwegian-aksjen har det verre. Det er også et selskap som skal hente penger igjen, sier Jacob Pedersen.