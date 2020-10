Fremtiden er svært usikker for en samlet luftfartsbransje. Finansiering, endring i reisemønstre og smittespredning er bare noen av bekymringene fremover. Sjefen i Etihad Airways, Tony Douglas, mener at løsningen på sistnevnte problem vil være at flyselskapene må bli enige om en felles helseplan for fremtiden.

«Jeg ser poenget med at et helsesertifikat kan bli helt nødvendig for at verden skal vende tilbake til å fly», sier Douglas til CNBCs Hadley Gamble under forrige ukes «Global Aerospace Summit».

I første omgang vil Etihad gjøre tiltak for å sikre passasjerene gjennom sterilisering av kabinene, obligatorisk testing for coronavirus og et armbånd som kan spores for å sikre karantenereglene.

Flydirektøren sammenligner dagens situasjon, for å overbevise passasjerene om at det er trygt å fly, med situasjonen etter ellevte september.

«Etter ellevte september så vi at den globale luftfarten satte inn felles sikkerhetstiltak. Jeg tror at det samme vil skje nå, bare innen helse», sier Douglas.

Han presiserer at han ikke sammenligner det som skjer nå med terrorisme, men at felles globale tiltak vil være viktig.

«Jeg tror et helsesertifikat vil spille en viktig rolle frem i tid. Det vil mest sannsynlig kunne sammenlignes med viktigheten av et visum for å sikre en trygg reise», legger han til.