Børspausen i SAS er over og aksjen handles igjen fra klokken 13.05, med åpningsauksjon til klokken 13.20. Den tekniske åpningskursen tar utgangspunkt i gårsdagens sluttkurs på 1,785750 kroner

Handelen ble stanset ca. klokken 10.55, og da var aksjen ned 18,84 prosent til 5,60 kroner. Stansen kom etter at Oslo Børs ønsket å se på kursbevegelsen i aksjen.

Det har vært svært store bevegelser i aksjen i Oslo og kursen var på det meste ned nærmere 70 prosent i åpningshandelen. Den neste timen hentet kursen seg noe inn, før Oslo Børs pauset handelen.

Den svenske SAS-aksjen er opp 30,02 prosent, til 2,270 svenske kroner, mens den danske SAS-aksjen er opp 53,89 prosent, til 1,831 danske kroner.

En knapp time etter at SAS-aksjen ble pauset i Oslo ble den også pauset på børsen i Stockholm, med begrunnelse at handel var blitt stanset i Oslo.

SAS-aksjen er parallellnotert på de tre skandinaviske børsene og skal teknisk sett omsettes for det samme beløpet justert for valutaforskjellene. Mye kan tyde på at Oslo Børs har stanset handelen på grunn av unormale kursutslag i morges.

Forklarer stoppen

Investor og tidligere hedgefondforvalter, Peter Warren, har fått med seg dagens SAS-hendelse og har en forklaring på hvorfor det kunne skje.

«Ingen skal hevde at det ikke går an å bli rik på aksjer i rekordfart», starter han blogginnlegget med.

«Dagens utvikling i flyselskapet SAS er et slikt tilfelle. Takket være at noen aktører på Oslo Børs ikke hadde fulgt med i timen og notert seg at SAS gikk ex-tegningsretter idag, styrtet de inn i markedet og trodde flyselskapet var på billigsalg», følger han opp med.

Warren forklarer at den elleville etterspørselen skal ha trigget noen momentum-algoritmer. Algoritmene kjøper og selger kun fordi noen andre gjør det, og før man visste ordet av det var kursen opp 200 prosent.

Rallyet medførte at verdien på flyselskapet økte fra rundt 8 til 9 milliarder til over 20 milliarder kroner, trigget av et syltynt omsetningsvolum på 3,2 millioner kroner, ifølge Warren.

«Et bedre eksempel på «tail wagging the dog» må man lete lenge etter», skriver Warren.