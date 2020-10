Iata ser enda større fall for flytrafikken etter «katastrofal» august

I sommer konstaterte luftfartsorganisasjonen Iata at 2020 blir tidenes verste år for bransjen. Det ble estimert samlede underskudd på 100 milliarder dollar for flyselskapene i 2020 og 2021.

Nå er Iata ute med prognoser som reflekterer at også selve sommeren var elendig for flybransjen, med svakere opphenting fra coronasmellen tidligere i år enn det som var ventet.

– Trodde det var så ille som det kunne bli

Iata anslår at verdens passasjertrafikk i 2020 vil være 66 prosent lavere enn i 2019.

Tidligere estimerte organisasjonen et fall på 63 prosent.

Så sent som i juli estimerte Iata et fall på «bare» 55 prosent.

Iata-leder Alexandre de Juniac viser til «katastrofal trafikk» i august som en årsak til nedjusteringen.



«For noen måneder siden trodde vi at et etterspørselsfall på 63 prosent fra i fjor var så ille som det kunne bli. Med den elendige sommersesongen bak oss har vi revidert våre forventninger ned til minus 66 prosent», sier han.

– Ikke-eksisterende opphenting

En opphenting i passasjertrafikken stoppet opp midtveis inn i august som følge av nye coronatiltak i flere større markeder.

De Juniac mener nå at en opphenting i den internasjonale etterspørselen er «praktisk talt ikke-eksisterende».