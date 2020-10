Rolls-Royce henter opp mot 60 milliarder for å sikre seg gjennom coronakrisen

HANDLINGSROM: Her Rolls-Royce-sjef Warren East.

Rolls-Royce planlegger å hente 5 milliarder pund, cirka 60 milliarder kroner, for å kunne håndtere selv et worst case-scenario, melder Reuters.

Toppsjef Warren East sier denne omfattende pakken vil dekke alle eventuelle likviditetsutfordringer gjennom coronapandemien.

– Vi ønsket denne pakken for å gi nok handlingsrom selv gjennom vårt worst case-scenario, sier East, ifølge nyhetsbyrået.

Han sier videre at selskapet nå vil takle det dersom flytrafikken neste år blir mindre enn halvparten av nivåene fra i fjor.

Fortrinnsrettsemisjon og lån

2 milliarder pund skal hentes gjennom en fortrinnsrettsemisjon, en plassering som kan utløse et lån på 1 milliard pund fra UK Export Finance. Rolls-Royce har også sikret en toårig lånefasilitet på 1 milliard, samt planer om et like stort obligasjonslån.

Coronapandemien har skapt store utfordringer for den britiske flymotorprodusenten, siden selskapet får betalt for timene deres motorer tilbakelegger og virusutbruddet har ført til kollaps i flytrafikken.

Uroen rundt Rolls-Royces finanser har ifølge Reuters ledet til spekulasjoner om en statlig redningspakke for motorgiganten. Ifølge finansdirektør Stephen Daintith skal dette imidlertid ikke inngå i selskapets planer.

Rolls-Royce-aksjen har vært nede på 115,10 pence torsdag, det laveste nivået siden 2002.