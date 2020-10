Ny knekk i trafikken for Ryanair – kan kjøpe 200 ulykkesfly fra Boeing

Ryanair fraktet 5,1 millioner passasjerer i september, 64 prosent færre enn i september i fjor, viser nye tall fra lavprisflyselskapet.

Rundt 53 prosent av de planlagte rutene ble betjent, dog med en kabinfaktor på bare 71 prosent.

Rullerende årlig passasjertrafikk er dermed på 79,9 millioner, med kabinfaktor på 88 prosent. Til sammenligning var nivået oppe i 150,3 millioner i september i fjor.

Den årlige trafikken er dermed omtrent halvert.

Tilbakeslag i opphentingen

Tallene for september viser tydelig en ny knekk i trafikken for det irske selskapet.

I august var antallet passasjerer oppe i 7,0 millioner, som bare var 53 prosent svakere enn fjorårsnivået. Og kabinfaktoren var da 73 prosent.

I juli var Ryanairs passasjertrafikk ned 70 prosent til 4,4 millioner, i juni var den ned 97 prosent til 0,4 millioner, og i mai kollapset den 99,5 prosent til 0,07 millioner.

Avis: Ryanair kan kjøpe 200 MAX

Selv om trafikken går ned igjen, skal Ryanair være i ferd med å bestille opp mot 200 fly av typen Boeing 737 MAX.

Ifølge irske Independent vurderer selskapet å bestille mellom 150 og 200 MAX-fly.

Avisen opplyser at en avtale for 150 fly vil koste minst 19,5 milliarder euro i listepris – rundt 213 milliarder kroner – og at den kan bli sluttført innen utgangen av året.

Denne flytypen har stått på bakken siden mars i fjor i kjølvannet av to alvorlige flyulykker på kort tid, og er dessuten samme type som Norwegian har bestilt mange av – men det er ventet at flytypen snart får grønt lys til å fly igjen.

Norwegian hadde mottatt 18 av mer enn 100 bestilte MAX-fly da modellen ble tatt ut av drift. Senere har det norske flyselskapet gått til søksmål mot Boeing og kansellert ordrer for 92 MAX-fly.