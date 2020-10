Flyselskapene trues med millionbøter

USIKKER: SAS er usikre på når de vil være ferdige med å betale tilbake refusjoner for kansellerte reiser. Her ved konsernsjef Rickard Gustafson.

USIKKER: SAS er usikre på når de vil være ferdige med å betale tilbake refusjoner for kansellerte reiser. Her ved konsernsjef Rickard Gustafson. Foto: Iván Kverme

Det er forskjeller i hvor langt de ulike flyselskapene har kommet med å tilbakebetale utestående refusjonskrav. Dårligst står det til med SAS , mener Luftfartstilsynet.

– Om SAS ikke overholder denne fristen, vil det påløpe en tvangsmulkt pålydende én million kroner per måned fra og med 1. desember, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Dersom pålegget ikke er etterkommet innen februar 2021, vil Luftfartstilsynet vurdere om månedsbeløpet skal økes.

Ingen lovnad fra SAS

Til E24 sier pressesjef John Eckhoff i SAS at flyselskapet jobber på spreng og tar unna 5.000 refusjonskrav daglig, men at det fortsatt gjenstår «flere hundre tusen saker».

SAS kan ikke love at de klarer å behandle alle sakene innen fristen.

– Vi har ikke noe tidsestimat på når vi vil være i mål, sier han.

– God dialog med flyselskapene

Norwegian har varslet at de skal være à jour med utbetalingene innen utgangen av oktober, mens Widerøe har opplyst at de har lite igjen å tilbakebetale.

Tvangsmulkt vil også bli vurdert for de andre selskapene dersom de ikke følger den tidsplanen de selv har skissert overfor Luftfartstilsynet.

Luftfartsdirektøren opplyser at de har en god dialog med flyselskapene, og at de ser fram til at situasjonen er løst.

– Vi opplever at det har vært en positiv utvikling i hvordan flyselskapene har prioritert dette, etter at vi tok dette opp med dem før sommerferien. Det har tatt lang tid, og nå er det på tide å komme i mål med kravene, derfor setter vi en frist, sier luftfartsdirektør Kobberstad.

(©NTB)