Lufthansas sveitsiske enhet vil kutte 1.000 årsverk

Swiss International Air Lines, som er Lufthansas sveitsiske enhet, planlegger å kutte 1.000 årsverk gjennom naturlige avganger og frivillige ordninger, istedenfor å sparke ansatte, melder Reuters.

«Vi prøver å implementere tre sosialt akseptable arbeidstiltak: ikke ansette flere, deltidsstillinger og lønnskutt, samt tidlig pensjon», uttaler konsernsjefen i Swiss Air, Thomas Kluehr, til avisen Schweiz am Wochenende lørdag.

Kluehr legger til at det burde være mulig å kutte 1.000 stillinger ved å innføre tiltakene.

Swiss og Edelweiss Air, et enda mindre datterselskap av Lufthansa, har til sammen 10.475 ansatte, ifølge Lufthansas rapport for 2. kvartal. Swiss har rundt 9.500 ansatte, ifølge Schweiz am Wochenende.

Den sveitsiske regjeringen ga nylig flyselskapet lånegarantier på 1 milliarder euro.