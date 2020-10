Flybransjen blør fortsatt på grunn av de strenge globale reiserestriksjonene og den enorme usikkerheten rundt utviklingen i pandemien. Situasjonen har også rammet flyprodusentene og spesielt de to gigantene Boeing og Airbus.

Så langt i år er Boeing-aksjen ned 48,41 prosent til 168,07 dollar, mens Airbus-aksjen er ned 51,11 prosent til 64,60 euro.

Operasjonsdirektøren i Airbus, Michael Schoellhorn, tror situasjonen fremover også kommer til å bli svært krevende og at den ser verre ut enn mange tror, ifølge Reuters, som referer til et intervju med den tyske avisen Handelsblatt.

I intervjuet med Handelsblatt sier Schoellhorn at høst-situasjonen er verre enn selskapet hadde forventet i sommer, og la til at det må kuttes minst 15.000 jobber.

Flere fagforeninger har vært bekymret for at Airbus kommer til å stenge ned hele fabrikker, men Airbus-toppen mener det ikke kommer til å skje i Tyskland.

«Jeg ser ikke at noen tyske fabrikker er i risikosonen for øyeblikket», uttaler Schoellhorn.

Konsernsjefen i Airbus, Guillaume Faury, uttalte forrige måned at selskapet gjør sitt beste for å kutte kostnader uten å sparke ansatte, men at det ikke kan garantere at det skjer fremover.