Fortsatt kraftig passasjerfall for Norwegian

Norwegian Air Shuttle fraktet kun 319.370 passasjerer i september i år, opplyses det i en børsmelding.

Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer det et fall på 90 prosent fra 3,3 millioner passasjerer.

Den totale passasjertrafikken (RPK) falt med 96 prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) ble svekket 93 prosent.

Kabinfaktoren var ned 37 prosentpoeng til 52,8 prosent.

Yielden (inntekten per flydde setekilometer) var på 79 øre i september, opp 100 prosent fra 39 øre i samme periode året før. Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 42 øre, opp 17 prosent fra 35 øre i september 2019.

– I september gikk flere land fra å være gule til å bli røde. Vi ser at i det øyeblikket myndighetene innfører nye og strengere reiserestriksjoner, påvirkes etterspørselen umiddelbart, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i en kommentar, og påpeker at flyselskapet tilpasser rutetilbudet løpende ut ifra situasjonen.

– Men de stadige endringene i myndighetenes reiserestriksjoner gjør det svært krevende å planlegge, både for oss og kundene. Fremover ser vi også at denne krisen på ingen måte er over, påpeker han.