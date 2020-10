Erik G. Braathen starter nytt flyselskap

Et team med lang erfaring og inngående kjennskap til norsk luftfart, ledet av Erik G. Braathen, har gått sammen for å etablere et nytt flyselskap. Målet er å bygge et økonomisk bærekraftig flyselskap som sikrer tilbudet på det norske stamrutenettet, samt flyr direkte til europeiske reisemål.

– Vi har en sterk lidenskap for norsk luftfart. Vi tror ikke at markedet vil komme tilbake dit det var i forkant av koronapandemien. Vi vil benytte all vår erfaring og kompetanse for å bygge et nytt, norsk flyselskap tilpasset den økonomiske virkeligheten og passasjerenes behov, sier initiativtaker Erik G. Braathen.

I et lengre intervju senere på dagen med Finansavisen sier Braathen at han har hatt ideen siden mars.

– Usunn volumvekst

Erik G. Braathen er mest kjent for å være adm. direktør og eier i Braathen SAFE.

Foreløpig består ledelsen i det nye flyselskapet av Brede Huser, Thomas Ramdahl, Asgeir Nyseth, Alf Sagen, Bjørn Erik Barman-Jenssen og Tord Meling.

– Luftfarten har i lang tid vært preget av en usunn volumvekst. Vår forretningsmodell avhenger ikke av å få stadig flere til å fly stadig mer for å oppnå lønnsomhet. Vi skal fly til steder og tider med høy etterspørsel blant norske reisende, og være et ansvarlig transportalternativ der tog, buss og bil ikke strekker til, sier Thomas Ramdahl, kommersiell direktør.

– Riktig tidspunkt

– Vi mener det er riktig tidspunkt for å starte et nytt flyselskap nå. Vi leier inn moderne fly til en rimelig pris, ansetter de beste medarbeiderne, og bygger et heldigitalt selskap med lite kompleksitet som gjør at vi får lave kostnader og kan tjene penger med færre fly. For kundene skal vi tilby konkurransedyktige priser og en effektiv og god digital reise fra bestilling til ankomst.

Mer enn 25 personer jobber nå for fullt med å bygge det nye flyselskapet, som planlegger å starte opp med fem fly av typen B737-800 eller A320, og ha første fly i lufta i løpet av første halvår, 2021. Planen er å ha nærmere 400 ansatte innen 2022. Besetningen ombord vil være underlagt norske kollektivavtaler.