ET HALVT ÅRS PLANLEGGING: - planleggingen av dette selskapet begynte i mars da vi så at det åpnet seg nye muligheter, sier Erik Braathen (nr. tre fra høyre). Her sammen med resten av ledergruppen i det nye selskapet. Fra venstre Alf Sagen, Tord Meling, Thomas Ramdahl, Brede Huser og Bjørn Erik Barman-Jenssen.

ET HALVT ÅRS PLANLEGGING: - planleggingen av dette selskapet begynte i mars da vi så at det åpnet seg nye muligheter, sier Erik Braathen (nr. tre fra høyre). Her sammen med resten av ledergruppen i det nye selskapet. Fra venstre Alf Sagen, Tord Meling, Thomas Ramdahl, Brede Huser og Bjørn Erik Barman-Jenssen.

Tirsdag morgen slapp tidligere Braathen SAFE-direktør og aksjonær Erik B. Braathen nyheten om at han står bak et nytt flyselskap.

Fikk ideen i mars

– Når kom ideen til selskapet, og hvem står bak den?

– Jeg har alltid hatt et sterkt engasjement for norsk luftfart, men planleggingen av dette selskapet begynte i mars når vi så at det åpnet seg nye muligheter, sier han.

Coronaperioden har gitt verdens flyselskaper store finansielle problemer, lave beleggsprosenter, mens mange av kostnadene er faste. Både SAS og Norwegian har fått store finansielle hjelpepakker fra myndighetene for å komme seg over kneika.

I dag kom Norwegian med nye tall som viser at antall passasjerer i september var 319.370, et fall på hele 90 prosent.

– Hvem står bak finansieringen?

– Jeg, gjennom selskapet Ojada AS, finansierer denne første fasen, sier Braathen.

Braathen selv skal gå inn med opptil 50 millioner kroner via sitt investeringsselskap Ojada, får E24 bekreftet via Braathens’ rådgivere.

Navn ikke offentliggjort

– Hva skal selskapet hete?

– Vi skjønner at mange er nysgjerrige på dette. Men det viktigste nå er å få etablert et selskap som er økonomisk bærekraftig. Navnet vil bli klart i løpet av en måned eller to, sier han.

– Hvilke ruter skal det satses på først, og er avtalene med flyplassene på plass - har selskapet fått slotter?

– Detaljene rundt dette må vi komme tilbake til, men vi planlegger å serve det norske stamnettet, og utvalgte direkteruter til Europa.

– Hvem blir selskapets hovedkonkurrenter?

– Vi regner med fortsatt hard konkurranse, og ser jo nå at utenlandske selskaper også interesserer for det norske markedet.

Skal lease flyene

– Skal flyene leies inn eller kjøpes?

– Vi skal ikke kjøpe fly, men lease. Når det gjelder leasing av fly, så vil vi følge med på det internasjonale markedet.

Braathen har tidligere vært adm. direktør og eier i Braathen SAFE.

Foreløpig består ledelsen i det nye flyselskapet av Brede Huser, Thomas Ramdahl, Asgeir Nyseth, Alf Sagen, Bjørn Erik Barman-Jenssen og Tord Meling.

– Luftfarten har i lang tid vært preget av en usunn volumvekst. Vår forretningsmodell avhenger ikke av å få stadig flere til å fly stadig mer for å oppnå lønnsomhet. Vi skal fly til steder og tider med høy etterspørsel blant norske reisende, og være et ansvarlig transportalternativ der tog, buss og bil ikke strekker til, sier Thomas Ramdahl, kommersiell direktør.

– Riktig tidspunkt

– Vi mener det er riktig tidspunkt for å starte et nytt flyselskap nå. Vi leier inn moderne fly til en rimelig pris, ansetter de beste medarbeiderne, og bygger et heldigitalt selskap med lite kompleksitet som gjør at vi får lave kostnader og kan tjene penger med færre fly. For kundene skal vi tilby konkurransedyktige priser og en effektiv og god digital reise fra bestilling til ankomst.

Mer enn 25 personer jobber nå for fullt med å bygge det nye flyselskapet, som planlegger å starte opp med fem fly av typen B737-800 eller A320, og ha første fly i lufta i løpet av første halvår, 2021.

Planen er å ha nærmere 400 ansatte innen 2022. Besetningen ombord vil være underlagt norske kollektivavtaler.