SAS-trafikken falt 87 prosent i september

SAS Gruppen melder om et fall i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 86,7 prosent i september, sammenlignet med samme periode i fjor.

For den totale trafikken (regulær og charter) var fallet i RPK på 86,9 prosent.

Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) falt totalt 72,7 prosent i september, mens kabinfaktoren endte ned 41,0 prosentpoeng til 37,7 prosent.

SAS fraktet totalt 614.000 passasjerer, noe som tilsvarer en nedgang på 79,1 prosent.

Reisebegrensninger

– Siden mars, da nesten all trafikk ble stanset, har vi sakte begynt å bygge om nettverket vårt. I dag opererer SAS opptil 380 daglige flyvninger til 75 destinasjoner, og jeg er glad for at vi nå har gjenopptatt vår tilstedeværelse på fastlands-Kina etter ni måneders avbrudd, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar.

Han påpeker at etterspørselen er stekt avhengig av pålagte reisebegrensninger, og at det i september dessverre var flere land som var kvalifisert som «røde», noe som reduserer passasjertallet sammenlignet med august.

– Imidlertid har vi det siste halvåret sett en langsom, men jevn bedring i etterspørselen, og i september rapporterer SAS en halv million flere passasjerer enn i april. Ser vi fremover fortsetter vi å overvåke markedets utvikling og være klare til å gjøre nye justeringer i samsvar med hvordan etterspørselen utvikler seg, sier Gustafson.

Valutajustert yield steg i september 26,1 prosent til 1,25 svenske kroner, mens valutajustert PASK var ned 41,7 prosent til 0,45 svenske kroner.