OVERRASKET: Europa-sjef Geir Olsen i Kearney har toppledererfaring fra Braathens, men er mer forundret over investorene som investerer i luftfart enn at Erik G. Braathen starter et flyselskap under coronakrisen.

– Det er helt klart at mange som er tett på dette, ser på satsingen som et bet på at Norwegian ikke overlever, sier Geir Olsen, tidligere innenrikssjef i SAS, og som også var innom ledelsen i Braathens på 90-tallet.

Det at flyarving Erik G. Braathen setter opp et nytt flyselskap midt i den verste krisen i luftfartens historie er ifølge Olsen ikke dødsdømt, men han understreker samtidig at «oppstarten vil være tøff».

– I oppstartsfasen vil dette være som å putte sedler i ovnen. Spørsmålet er hvor lang tid tar det å nå en fornuftig størrelse, sier Olsen, som nå er Europa-sjef i konsulentselskapet Kearney.

– Og hvor lang tid er det?

– Utfordringen er at markedet vil være vanskelig i flere år og tidligst normaliseres i 2024. Før du får 20 til 30 fly i luften med fornuftig belegg og prisnivå er det vanskelig å tjene penger, sier han.

I Braathens plan er det i første omgang kort-og mellomdistansefly som skal leases, enten fra Airbus eller Boeing. I første omgang er det fire fly som skal i luften.

Knalltøff bransje

Investor Erik G. Braathen uttalte tirsdag at det nye flyselskapet skal vokse i tritt med etterspørselen, og at lønnsomheten skulle komme i løpet av et par år. Selv går han inn med 50 millioner kroner i oppstarten, hvor målet er å skaffe mellom én og to milliarder kroner eksternt.

–Det er nesten ingen over tid som har tjent penger i luftfart, og likevel får de kapital, undrer Olsen.

I samme åndedrag fortsetter han:

– På en måte er bransjen sexy, men det er forunderlig at de får tak i kapitalen.

Og det nye flyselskapet kan gi Norwegian og SAS trøbbel:

– På kort sikt er ikke Braathens en stor trussel, men det bidrar til forventet overkapasitet når alle selskapene setter inn flere fly når etterspørselen er tilbake, sier han.

Lang fartstid

Olsen gir Braathen de beste skussmål, og tror suksessfaktoren allerede kan være gitt:

– Han (Erik Braathen red. anm.) er en veldig kompetent person, og hvis han får det riktige laget på plass kan dette definitivt lykkes.

Investoren har allerede hentet et kobbel av tidligere Norwegian-topper i ledergruppen.

– Og det er sikkert mange gode folk på vei inn, fortsetter Olsen.

For Braathen er ingen «hvem-som-helst» i luftfarten. I tillegg til at han har røtter til flyselskapet Braathens, var han også i styret for Norwegian siden børsnotering i 2001.

Grunnlegger Bjørn Kjos og Norwegian-styret startet da med syv fly i 2001, men måtte øke flåten opp til 14 fly og samtidig drive med underskudd i fire år før selskapet omsider gikk med overskudd i 2005.

– Ultimate penisforlengeren

Det har vært mye fokus på bildet av dresskledde menn i sin beste alder i mediene det siste døgnet, men for Olsen er det heller ikke tilfeldig.

– Når vi ser på avkastningen på investert kapital og markedsutviklingen må det å starte og eie luftfart være den ultimate penisforlengeren, sier Olsen.

At dette er «game over» for Norwegian tror han ikke, men at selskapet kun «er i startgropen på en lang og vanskelig restrukturering» er han ikke i tvil om.

– Den forrige runden med restrukturering var et kunstverk, men restruktureringen hos Norwegian er langt ifra ferdig, sier Olsen, og fortsetter:

– Det vil være langt lettere for Braathen, som starter med blanke ark.