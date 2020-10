Lillebror Per G. Braathen tatt på sengen av broren Erik G. Braathens flysatsing

Når Erik G. Braathen nå setter opp sitt flyselskap, som tilsynelatende kopierer både flyparken og en opprinnelig lederstab i Norwegian, gjør han det ikke langt unna sin lillebror, Per G. Braathen, og hans svenske flyselskap Braathens Regional Airways (BRA).

BRA er en videreføring av deres familieselskap Braathen SAFEs svenske divisjon, som ikke ble inkludert i fusjonen med SAS i 2001. I fjor frekventerte BRA 13 innenriksruter i Sverige, og i vinter benyttet selskapet 12 ATR 72-600-fly.

Flåten har en gjennomsnittsalder på tre år og er leaset. ATR-flymodellen plasserer seg i størrelse mellom Widerøe og Norwegians favoritter, og har plass til 72 passasjerer. Størrelsen til tross, BRA hadde likevel 30 prosent av det svenske innenriksmarkedet før coronapandemiens utbrudd.

Ble overrasket

– Status i BRA er at vi er ute av en rekonstruksjon, og venter på at markedet og passasjerene kommer tilbake, sier Per. G. Braathen til Finansavisen.

For tiden står fortsatt samtlige av BRAs fly på bakken, og nye leasingavtaler på fem Embraer E190-er er kansellert. Til tross for alle utfordringene flyselskapene står med, og at de for 20 år siden fikk kjenne på kroppen at konkurransen i luften kan være nådeløs, går altså eldstebror Braathen, og tidligere Norwegian-styreleder, i gang med sin flysatsing. Det kommer overraskende på Per G. Braathen:

– Når det gjelder Eriks prosjekt har jeg ikke noe med det å gjøre. Det kom like overraskende på meg som alle andre. Og jeg ønsker ham lykke til i en utfordrende bransje, men som er viktig for å holde verden sammen, sier Per G. Braathen.

På slutten av 90-tallet kjempet Braathens SAFE en intensiv kamp om det norske innlandsmarkedet med Color Air og SAS. Per G. Braathen har i et tidligere intervju i Finansavisen kalt konkurransen «galskap til fem milliarder», og brukte da følgende eksempel:

«Om jeg ikke husker feil, var det opp mot fire daglige flyvninger til Vigra fra Braathens. SAS hadde seks og Color Air hadde to. De måtte jo tømme Ålesund for folk.»

Den gangen hadde SAS dypest lomme, og Braathen måtte konstatere:

«Over natta var 50 års hardt arbeid og familiens historie blåst bort.»

Braathen-familien eide 38 prosent av Braathen SAFE da SAS tok over, gjennom investeringsselskapet Braganza. Per G. Braathen kjøpte ut sin bror Erik og sin fetter Bjørn Henrik Rasmussen i 2002.

Måtte rydde opp før corona

Men den svenske flyvirksomheten i BRA er fortsatt på vent. I april sendte BRA ut en melding om at flyselskapet søkte om konkursbeskyttelse i Sverige. Tre uker tidligere hadde svenske myndigheter lansert sin første redningspakke, som ble applaudert av SAS, men som BRA-toppsjef Geir Stormorken oppsummerte som følger:

«Kredittgarantien fra myndighetene forandrer dessverre ingenting.»

Per G. Braathen samler fortsatt sine virksomheter i eierselskapet Braganza, og for 2019 rapporterte det at BRA hadde en omsetning på 2,8 milliarder svenske kroner. Det ga et meget marginalt plussresultat. Som en følge av valutatap, økte drivstoffkostnader og nye skatter til myndighetene, endte Braganza opp med å bytte ut BRAs ledergruppe i mars i fjor.

Opprydningen, som også innebar at 500 av selskapets drøyt 760 ansatte ble sagt opp og byttet ut med wet lease-avtaler, var knapt fullført før BRAs fly ble satt på pakken på grunn av coronaspredningen i mars.

Foruten 20 ansatte, er angivelig hele staben fortsatt permittert.

– Det er ingen god ide å starte stor produksjon av flighter når ingen flyr. Det finnes ingen relevante støtteordninger for oss, slik Widerøe, Norwegian og SAS får av norske myndigheter, og trafikken er derfor ekstremt liten, sier Braathen, og indikerer at pauseknappen fortsatt holdes inne.