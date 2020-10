Cirium analyserer industridata og har tatt for seg luftfartindustrien og hvordan den er påvirket av viruspandemien. Selskapet har kommet fram til at stimulipakker fra myndighetene har forhindret mange konkurser, men at flere flyselskaper vil slite tungt fremover, ifølge CNBC.

Så langt i år har 43 kommersielle flyselskap gått konkurs, sammenlignet med 46 i hele 2019 og 56 i hele 2018, ifølge Cirium.

«Uten myndighetenes støtte og innblanding ville vi hatt et konkursskred i første halvår. Istedenfor har vi hatt et overkommelig antall konkurser og veldig få større kollapser», sier Brendan Sobie, en uavhengig analytiker i Sobie Aviation.

Sobie påpeker at flere av flyselskapene slet allerede før krisen, men at de nå har bedre sjanser for å overleve siden myndighetene bidrar med økonomisk pusterom.

Krigskasser og vendepunkt

«De fleste flyselskaper bygger «krigskasser» med kontanter på sommeren, så de kan overleve vinteren. Nå er det overlevelse for enhver pris», sier Rob Morris, global analysesjef i Cirium.

Morris spår at flere selskaper vil gå over ende i siste kvartal i år, samt første kvartal neste år, men at sommeren 2021 kan bli vendepunktet.

Analysesjefen tror uansett at det er et skifte i hvilke selskaper som vil slite fremover. Til nå har det vært flere mindre og mellomstore flyselskaper som har gått over ende, men at det frem i tid vil være større selskaper som får merke det.

«Antallet flyselskaper med mer enn ti fly som har gått konkurs er høyere i år enn de foregående seks årene. Det er dermed liten tvil om at større selskaper påvirkes i større grad», uttaler Morris.

485 fly har blitt satt på bakken for godt så langt i år, sammenlignet med 431 i hele 2019 og 406 i hele 2018, ifølge Cirium.