– Går en mørk tid i møte

Gigantiske støttepakker har reddet flyselskaper verden over i første halvdel av 2020, men en analytiker mener det verste fremdeles er foran oss.

Meningene er imidlertid delt, og statistikken viser at antall konkurser hittil i år faktisk er lavere enn de to siste årene.

Siden nyttår har 43 flyselskaper gått konkurs – eller i alle fall stoppet driften – mens det i 2019 var 46 selskaper som gikk konkurs. I 2018 var tilsvarende tall hele 56, ifølge reisedataselskapet Cirium.

– Uten støtte fra myndighetene hadde vi hatt massekonkurser de første seks månedene av coronakrisen. Isteden har vi hatt et overkommelig antall konkurser og få kollapser, sier Brendan Sobie, analytiker i Sobie Aviation.

Tøff tid forut

Rob Morris, sjef i Cirium, mener at utsiktene fremover er mørke til tross for støtten fra myndighetene.

– Mange flyselskaper går typisk konkurs i de siste månedene av året. De første og siste kvartalene er de vanskeligste, fordi det meste av inntektene kommer i andre og tredje kvartal, sier han til CNBC.

Morris ser derfor flere konkurser i siste kvartal av 2020 og første kvartal i 2021 ettersom etterspørselen ikke ser ut til å bedre seg nevneverdig, og inntektsgrunnlaget er borte.

Statistikk over konkurser i luftfarten siden 2014. Foto: Finansavisen

Ikke massekonkurs

Sobie er enig med spådommen og tror flere myndigheter ruundt om i verden kan vegre seg mot å forsøke å redde selskapene en andre gang.

– Men jeg forventer ikke massekonkurser. Antallet konkurser og kollapser bør bli håndterlig og spre seg utover en relativt lang periode, sier han.

Den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA) advarte denne uken om at sektoren vil brenne hele 77 milliarder dollar i kontanter i andre halvdel av 2020. Hver måned estimerer IATA at flysektoren vil blø 5 til 6 milliarder dollar hver måned.

Flyorganisasjonen har tidligere uttalt at den ser antall passasjer tilbake til normale nivåer i 2024.