STEPPER NED: Alex Cruz trer av som adm.direktør for British Airways.

STEPPER NED: Alex Cruz trer av som adm.direktør for British Airways. Foto: Bloomberg

Adm. direktør i British Airways, Alex Cruz, slutter i selskapet, annonserte International Airlines Group (IAG), som er morselskapet til British Airways, i en melding mandag, melder CNBC.

Aer Lingus styreleder og adm. direktør, Sean Doyle, vil ta over styringen i overgangsperioden.

«Vi navigerer i den verste krisen vår industri har sett noen gang og jeg er sikker på at disse interne endringene vil styrke IAGs posisjon», uttaler Luis Gallego, adm. direktør i IAG.

Gallego tok over sjefsrollen i IAG, som er et britisk-spansk multinasjonalt holdingselskap, i starten av september. Selskapet er et av verdens største flyselskap med 598 fly som flyr til 279 destinasjoner. Årlig frakter selskapet rundt 118 millioner passasjerer.

Luis Gallego, adm. direktør i International Airlines Group (IAG). Foto: Bloomberg

Fremtiden ser uansett trøblete ut for en samlet flybransje, men de destruktive meningene er delt ettersom statistikken viser at antall konkurser i luftfarten hittil i år er lavere enn de to siste årene.

Siden nyttår har 43 flyselskaper gått konkurs – eller i alle fall stoppet driften – mens det i 2019 var 46 selskaper som gikk konkurs.

Fornøyd med innsatsen

Cruz er en tungvekter i flybransjen og begynte karrieren i American Airlines. Han har vært overhode i British Airways siden 2016.

«Alex har fornyet selskapet betraktelig inn mot 100-års jubileet og sikret gode restruktureringsavtaler», uttaler Gallego i meldingen, ifølge CNBC.

Den nye sjefen, Sean Doyle, har vært i British Airways siden 1998 og ble ansatt som Aer Lingus-sjef i januar 2019. IAG-aksjen sank 0,2 prosent i åpningshandelen etter nyheten.