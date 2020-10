Norwegian kvitter seg med to Dreamlinere

KRISE: Norwegian kvitter seg nå med to Dreamlinere fra flåten.

Luftfarten har vært i krise helt siden pandemien melde sitt inntog, og her i Norge har det blitt spesielt tungt etter både ungarske Wizz Air og et nytt Braathen-selskap har meldt seg på flykampen.

Norwegian tar nå store grep for å overleve.

For første gang siden 2013, da Norwegian mottok sitt første Dreamliner-fly, er selskapets 787-flåte i ferd med å krympe: Flyene leveres nemlig tilbake til leasingselskapet som eier dem.

Det var E24 som først omtalte saken.

Samtlige av Norwegians Dreamliner-fly står nå parkert, fordi langdistanserutene er satt på vent. De to flyene som nå skal leveres tilbake står parkert på Gardermoen.

I presentasjonen etter andre kvartal kom det frem at Norwegian de siste månedene hadde solgt unna ti kortdistansefly. Samtidig var konsernsjef Jacob Schram klar på at de også ville ta for seg langdistanseflåten:

– Vi regner med omtrent å halvere langdistanseflåten, sa Schram under generalforsamlingen etter andre kvartal.