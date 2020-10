Integra Aviation Academy Norway åpner konkurs

Av Brønnøysundregistrene går det fram at Integra Aviation Academy Norway har åpnet konkurs.

Flylederskolen opplyser i den reviderte årsberetningen for 2109 at egenkapitalen i selskapet er negativ og aksjekapitalen er tapt. Videre heter det at selskapet er sterkt påvirket av coronakrisen, og myndighetenes tiltak i forbindelse med dette.

Selskapet omsatte for rett over 10 millioner kroner i 2019, og endte med et underskudd på omtrent 25.000 kroner.