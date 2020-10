Europeiske luftfartsmyndigheter erklærer 737 MAX som flydyktig

Europeiske luftfartsmyndigheter (EASA) er fornøyd med endringene Boeing har gjort med flytypen 737 Max, og tar sikte på å utstede et flydyktighetsdirektiv i neste måned, melder Bloomberg fredag.

– Analysen vår viser at det er trygt, og at sikkerhetsnivået som er nådd er høyt nok for oss. Men vi har diskutert med Boeing om at en syntetisk tredje sensor kan gi enda høyere sikkerhetsnivåer, sier EASA-direktør Patrick Ky i et intervju med nyhetsbyrået.

Sensoren vil ikke være klar før om 20-24 måneder, men EASA mener likevel at sikkerheten allerede nå er god nok til at flytypen kan være på vingene igjen i USA innen utgangen av 2020.

Norwegian har 18 Max-fly i flåten sin, og disse har stått på bakken siden mars i fjor, da det ble forbudt å bruke etter to dramatiske ulykker.

Selskapet varslet i sommer avbestilling av ytterligere 92 fly av samme type.