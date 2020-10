British Airways får historiens største bot

British Airways har fått en bot på 20 millioner pund, eller 242 millioner kroner, av den britiske vaktbikkja Information Commissioner's Office (ICO).

Boten kommer som følge av en datalekkasje tilbake i 2018 som gjorde at like under 430.000 kunder fikk sine personopplysninger og detaljer om deres finansielle situasjon lekket.

ICO har nå undersøkt saken i nesten to år og konkludert med at British Airways «ikke hadde tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass».

Historiens største

I utgangspunktet planla ICO å ilegge British Airways en bot på svimlende 183 millioner pund, eller 2,2 milliarder kroner, men på grunn av pandemien og økonomiske utfordringer ble boten betraktelig redusert.

Det skal ha tatt flyselskapet over to måneder å finne ut at det var blitt hacket.

– Kundene stolte på at British Airways hadde kontroll på persondataene, men selskapet klarte ikke å holde dataene sikret, sier Elizabeth Denham i en pressemelding og fortsetter:

– Rot med persondata kan få seriøse konsekvenser for menneskers liv. Loven gir oss nå mulighet til å sørge for at selskapene tar tilstrekkelige steg for å sørge for sikkerhet.

Bedret situasjon

En talsperson i British Airways forteller CNBC at selskapet har varslet kundene så snart de ble klar over feilen, og at det beklager hendelsen.

– Vi er fornøyde med at ICO har erkjent at vi har tatt grep for å forbedre sikkerheten i våre systemer og samarbeidet under hele etterforsknignen, sier han.

Datainnbruddet resulterte i at navn, adresser, kortinformasjon og CVV-numre til 244.000 kunder ble stjålet. Ytterligere 77.000 kunder fikk kortinformasjon og CVV-nummer stjålet. 108.000 kunder fikk kun kortnumrene lekket.