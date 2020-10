Finnair kutter 700 stillinger – flere tusen fortsatt permittert

Finnair kutter rundt 600 stillinger hjemme i Finland som følge av coronapandemien, fremgår det av en oppdatering fra flyselskapet. Kuttene vil være utført innen utgangen av mars neste år.

Utenfor Finland kuttes i tillegg rundt 100 stillinger, som bringer det totale antallet stillinger som kuttes til 700.

I en kommentar tirsdag sier Finnair-sjef Topi Manner at «dette er en veldig trist dag», men at endringene er «nødvendige og uunngåelige».

Tidligere i oktober meldte selskapet om ny, kraftig nedgang i passasjertrafikken.

Tusenvis permittert

Kuttene kommer etter en såkalt samarbeidsprosess selskapet innledet i september. Planen med prosessen var å kutte opp mot 1.000 stillinger samt å implementere ytterligere permitteringer og andre strukturelle endringer.

Samarbeidsprosessen omfattet alle selskapets ansatte i Finland utenom kabin- og cockpitansatte, totalt 2.800 medarbeidere. Lignende samarbeid skal ha pågått med ansatte utenfor Finland også.

Ifølge Topi Manner har samarbeidsprosessen ledet selskapet til løsninger som sparer rundt 150 stillinger.

De fleste av selskapets ansatte er imidlertid stadig permittert. Finnair tror mange vil fortsette å være permittert i en lang periode, da prognoser tilsier en langsom opphenting for luftfartsbransjen. Tidligere i høst har luftfartsorganisasjonen Iata kommet med nedslående estimater for 2020, som ventes å bli tidenes verste år for bransjen.

Finnair har i dag rundt 6.500 ansatte totalt.