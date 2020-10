Wizz Air utvider satsingen i Norge

Wizz Air-sjef József Váradi kom med nyheten om at Wizz Air vil utvide Norge-satsingen med ny base i Trondheim og en rekke nye ruter torsdag.

Bakgrunnen for at selskapet åpner enda flere ruter er at forhåndsbestillinger av billetter til rutene som allerede er annonsert har gått bedre enn ventet.

De nye rutene er:

Trondheim-Stavanger

Trondheim-Bodø

Trondheim-Tromsø

Tromsø-Stavanger

Oslo-Ålesund

Oslo-Bodø

I tillegg vil selskapet fly mellom Tromsø og Stavanger tre ganger i uken.

Wizz Air skal også fly daglig mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim og Oslo og Tromsø fra 5. november.

Boikott

Selskapet har tidligere fått hard medfart for sine holdninger til fagforeninger, blant annet etter at toppsjef Varadi har uttalt at han ikke er tilhenger av fagforeninger i forbindelse med etableringen i Norge.

Wizz-sjefen har også blitt gjort et poeng ut av hvordan det ungarske flyselskapet gjør det på børs sammenlignet med andre flyselskap. Wizz Air er notert på London-børsen og er hittil i år ned bare 10 prosent. Norwegian har falt 98 prosent, SAS SAS har falt 50.

– Se på alle flyselskapene som er blitt okkupert av fagforeninger, de er alle på konkursens rand, sa han like etter det ble kjent at selskapet satser i Norge.

Flere fagforeninger har gått inn for boikott, og statsminister Erna Solberg (H) er blant dem som har sagt at hun ikke vil fly med selskapet.

– Jeg respekterer hennes syn fullt. Jeg håper at hun ombestemmer seg når hun forstår effekten av Wizz Air og verdiene vi tar med oss til landet, sa Váradi under pressekonferansen.

– Ikke min avgjørelse

Varadi avviste at selskapet nekter ansatte å fagorganisere seg, men sa at dette er opp til de ansatte selv.

– Det er ikke min avgjørelse. Det er en avgjørelse som må tas av folkene i selskapet og ikke av folk utenfor, sa han.

Han avviste også at selskapet har skviset ut folk som har organisert seg i andre land.

Wizz Air har i flere år hatt utenlandsruter fra Norge og flyr også fra utlandet til ni norske flyplasser. Det er først nå de begynner å fly mellom norske byer. I 2019 var Wizz Air det femte største flyselskapet hos Avinor med over 1 million reisende.