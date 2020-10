Nordland fylkeskommune vil ikke at ansatte flyr med Wizz Air

– Dette handler om at Nordland fylkeskommune er en stor innkjøper. Vi setter ned foten for et selskap som ikke gir de ansatte mulighet til å inngå tariffavtaler, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Wizz Air har fått krass kritikk for sine holdninger til fagforeninger, blant annet etter at Wizz Air-sjef József Váradi i forbindelse med etableringen i Norge uttalte at de var et fagforeningsfritt selskap.

– Nordland fylkeskommune er en stor og viktig innkjøper i Norge. Vi skal bruke vår rolle og posisjon til å fremme det seriøse arbeidslivet, sier fylkesrådets nestleder Svein Eggesvik (Sp).

Flere fagforeninger har gått inn for boikott, og statsminister Erna Solberg (H) er blant dem som har sagt at hun ikke vil fly med selskapet. Wizz Air-sjefen har uttalt at han respekterer den norske statsministerens syn «fullt ut».

– Wizz Air følger gjeldende lover og reguleringer i alle land vi opererer i. Det er avgjørende og uunnværlig for vår virksomhet. Vi respekterer den norske arbeidslivsmodellen fullt ut og vil selvsagt overholde det norske regelverket, sa personaldirektør Johan Eidhagen i en pressemelding sendt ut i forrige uke.