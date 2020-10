STILLE: Europeiske flyplasser har fraktet over én milliard færre passasjerer i år enn i fjor. Her fra flyplassen i München, Franz Josef Strauß.

Anslagsvis 193 europeiske knutepunkter betraktes som «utsatte flyplasser», sier bransjeforeningen for flyplasser i Europa, ACI Europe.

Flyplassene i fare er hovedsakelig mindre regionale flyplasser med færre enn 5 millioner reisende hvert år, hvor nedleggelse vil ha en stor innvirkning på lokale jobber, hevder ACI.

1,29 mrd. færre passasjerer

De 20 største flyplassene i Europa har så langt tatt opp 16 milliarder euro i gjeld – det tilsvarer nesten 60 prosent av inntektene i et normalt år, skriver Reuters.

– Tallene som ble publisert i dag tegner et dramatisk bilde. Åtte måneder inn i krisen brenner alle Europas flyplasser kontanter for å forbli åpne, med inntekter som er langt ifra å dekke driftskostnadene, for å ikke snakke om kapitalkostnader, sier ACI Europas generaldirektør Olivier Jankovec i en uttalelse.

Tall fra ACI viste at passasjertrafikken på europeiske flyplasser var ned 73 prosent i september i år sammenlignet med året før, noe man regne om til 172,5 millioner tapte passasjerer. Det totale volumet av tapte passasjerer siden januar er nå 1,29 milliarder.

Ifølge Reuters representerer ACI Europe over 500 flyplasser av totalt 740 flyplasser i Europa som har betalende passasjerer.