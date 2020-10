Paris slår London for første gang noensinne

PARIS: En flypassasjer testes for covid-19 på Paris-flyplassen Charles de Gaulle.

PARIS: En flypassasjer testes for covid-19 på Paris-flyplassen Charles de Gaulle. Foto: Bloomberg

For første gang er Paris Charles de Gaulle travlere enn London Heathrow. Det fremgår av sistnevnte flyplass' rapport for tredje kvartal.

Amsterdam Schiphol og flyplassen i Frankfurt ligger dessuten like bak, opplyses det.

– Storbritannia havner bakpå

Ved Heathrow begrunnes utviklingen med at alle flyplassens tre kontinentale konkurrenter har implementert rutiner for coronatesting, mens britiske myndigheter vil starte testing av passasjerer fra høyrisikoland innen 1. desember.

FORBIPASSERT: London Heathrow lufthavn. Foto: Bloomberg

– Storbritannia havner bakpå fordi vi har vært for trege med å omfavne testing av passasjerer. Europeiske ledere handlet raskere, og nå tjener deres økonomier på dette, sier Heathrow-sjef John Holland-Kaye.

– Paris har overtatt Heathrows posisjon som Europas største flyplass for første gang noensinne, og Frankfurt og Amsterdam vinner terreng raskt, konstaterer han.

Ifølge BBC har rundt 19 millioner reisende vært innom Heathrow lufthavn i løpet av de første ni månedene i år. Ved Charles de Gaulle i Paris er det notert 19,3 millioner passasjerer.

Tap til nå i år: 18 milliarder

Heathrow Airport opplyser om et fall i antallet passasjerer hittil i år på over 84 prosent. Samlet antall for 2020 ventes til 22,6 millioner. Neste års antall estimeres til 37,1 millioner.

I juni i år estimerte flyplasselskapet en 2020-total på 29,2 millioner og et antall på 62,8 millioner passasjerer i 2021.

I 2019 ble det registrert 81 millioner passasjerer på Heathrow.

Når det kommer til finanser, opplyser Heathrow Airport om et underskudd hittil i år på 1,5 milliarder pund, drøyt 18 milliarder kroner, tynget av de markant lavere passasjertallene. Inntektene pr. tredje kvartal er ned 72 prosent til 239 millioner pund.