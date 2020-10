Rikingene flykter på hytta i privatfly

Pandemien har for lengst skylt innover USA og flere av storbyene er spesielt hardt rammet med høye smittetall. De rikeste amerikanerne har derfor tatt grep og privatflytrafikken ut av storbyene har tatt seg kraftig opp.

Privatflytrafikken til flyplassen Francis S. Gabreski i Westhampton i New York stupte 172 prosent i oktober. Trafikken til New jerseys Teterboro flyplass, som ofte omtales som den travleste flyplassen for privatfly, falt med 52 prosent i oktober, ifølge data fra Tuvoli, en nettbasert betalingsplattform for privatfly.

Til motsetning økte antallet private flyvninger til feriedestinasjonen Aspen i Colorado med 135 prosent og til Vail med 95 prosent, melder CNBC.

«Dette beviser at istedenfor å oppholde seg i leilighetene ved Park Avenue, så er de rikeste i Hamptons eller Aspen», uttaler Doug Gollan, grunnlegger av Private Jet Card Comparisons.

Trenden er den samme i storbyer i hele USA og privatfly-eierne strømmer til feriehjemmene sine. Samtidig er jobbreisetrafikken nærmest ikke-eksisterende. Gollan mener det skyldes at direktørene har hjemmekontor og at de heller møtes i feriehusene, heller enn i byen.